Видео с места взрыва понтонного ящика в Ленобласти показал губернатор Александр Дрозденко

Из-за ЧП погибли три человека. Фото: Скриншот из видео

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко опубликовал в своем телеграм-канале видео с места происшествия, где произошел взрыв. Он также сообщил причину случившегося. Напомним, из-за взрыва во время сварочных работ погибли три человека и двое пострадали.

- Из-за нарушения технологии производства и техники безопасности при производстве сварочных работ на предприятии ООО «ДИДАЛ СК» произошел разрыв конструкций ремонтируемого морского понтона, - отметил глава региона.

Известно, что двое пострадавших направлены во Всеволожскую больницу, где им окажут медицинскую помощь.

На опубликованном видео очевидец рассказывает, как случилась трагедия. Работники выкатили морской понтон и увидели на нем шов, который решили сварить, чтобы не пропускал. Как только началась сварка – произошел взрыв.