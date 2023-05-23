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НовостиПроисшествия23 мая 2023 14:05

Взрыв во время сварочных работ в Ленобласти произошел из-за нарушений правил безопасности

О причине рассказал Александр Дрозденко
Анастасия НУРАДИЛОВА
Взрыв во время сварочных работ в Ленобласти произошел из-за нарушений правил безопасности. Фото: скриншот из видео

Взрыв во время сварочных работ в Ленобласти произошел из-за нарушений правил безопасности. Фото: скриншот из видео

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко рассказал о причине взрыва, из-за которого погибли три человека. Напомним, во время сварочных работ взорвался понтонный ящик. Двое человек госпитализированы в больницу.

- Трагедия произошла из-за технологии производства и техники безопасности при производстве сварочных работ на предприятии ООО «ДИДАЛ СК», - отметил глава региона.

По словам очевидца трагедии, работники выкатили морской понтонный ящик и увидели на нем шов. Поэтому решили его исправить сваркой, чтобы ящик не пропускал. Как только один из специалистов начал сварку, произошел взрыв.

Двум пострадавшим оказывают помощь во Всеволожской больнице. Их состояние не уточняется. На месте ЧП работают сотрудники скорой помощи и полицейские.