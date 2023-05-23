Суд Петербурга отменил выплаты для отца погибшего на спецоперации бойца. Фото: Олег ЗОЛОТО

Родители погибшего на спецоперации военнослужащего судились из-за страховых и единовременных выплат по поводу смерти парня. Отец не принимал участие в воспитании мужчины, но при этом претендовал на получение денег. Мать погибшего обратилась в суд. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.

- По словам матери, между отцом и сыном не было родственных связей. Они не общались. Отец не платил алименты и никак не помогал. Женщина сообщила ему о похоронах, когда парень погиб, но отец не пришел проститься, - говорится в сообщении регионального ведомства.

Суд признал отца парня недостойным наследником и отстранил его от получения выплат.

Напомним, Кемал Бостанов, о котором идет речь, погиб героически. Он пожертвовал собой ради сослуживцев. Военнослужащий вытаскивал раненных под бомбежками и пытался их спасти. Он умер 29 марта 2022 года от взрыва бомбы.