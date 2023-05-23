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НовостиОбщество23 мая 2023 15:10

Более 20% петербуржцев планируют отремонтировать дачные дома в этом сезоне

На эти цели 40% дачников готовы потратить до 20 тысяч рублей
Анастасия НУРАДИЛОВА
21% петербуржцев планируют отремонтировать дачные дома в этом сезоне.

21% петербуржцев планируют отремонтировать дачные дома в этом сезоне.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Петербург пришло тепло, а значит, стартовал дачный сезон. Более 70 процентов жителей Северной столицы планируют обновить загородный дом или земельный участок. Но дачники готовы потратить на эти цели разные суммы денег. Об этом пишет «Петербургский дневник» со ссылкой на опрос СК «Росгосстрах» и банк «Открытие».

- 26 процентов намерены потратить от 20 до 50 тысяч рублей, еще 21 процент – от 50 до 100 тысяч рублей, 40 процентов – до 20 тысяч рублей, 12 процентов – более 100 тысяч рублей, - сообщает издание.

Многие респонденты задумались о строительстве веранды или беседки. Об этом рассказали 36 процентов опрошенных. 26 процентов участников опроса мечтают о новой бытовой технике, а 21 процент – хотят привести в порядок дачный домик и сделать в нем ремонт.

Самые предусмотрительные задались целью – установить камеры видеонаблюдения, чтобы защититься от краж. За этот вариант проголосовали 26 процентов опрошенных.