Петербуржцев попросили не использовать воздушные шары на линейках

В Петербурге предложили проводить выпускные без запуска воздушных шаров. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жителей Петербурга призвали более экологично отмечать сентябрьские линейки, последние звонки и выпускные. Поэтому им предложили отказаться от запуска воздушных шаров на мероприятиях. О причинах и более безопасных для всех заменах рассказали в комитете по природопользованию Северной столицы.

– Воздушные шары спустя некоторое время становятся мусором и загрязняют природу, а также могут нанести вред животным и птицам, – уточнили в ведомстве.

Как объяснили сотрудники комитета, очень часто наши четырехлапые друзья и пернатые принимают яркий пластик за еду, а также запутываются в лентах. Опасность в себе таят и светошары: в них используются батарейки, которые необходимо правильно утилизировать.

В качестве экологичных замен петербуржцам предложили проводить шоу мыльных пузырей, запускать воздушных змеев, организовывать танцевальные и песенные флешмобы, зажигать свечи и, конечно, высаживать деревья.