Укравшей у пенсионеров 2,7 млн рублей мошеннице-вербовщице предъявили обвинение в Петербурге

Пострадавшие приобрели «Удостоверение Советского человека» и потеряли 2,7 млн рублей. Фото: t.me/gsuskrf_spb

Следователи Московского района предъявили обвинение 45-летней местной жительнице. По мнению правоохранителей, женщина вместе с другими участниками мошеннического кооператива обманом получила 2,7 миллиона рублей. Ее жертвами стали желающие улучшить свое финансовое состояние, в том числе и пожилые люди. Об этом сообщили в пресс-службе СК по Петербургу.

– В ноябре 2017 года мошенники создали некоммерческое юридическое лицо – потребительский кооператив, где под видом юрконсультаций и услуг, совершали преступления, – уточнили в пресс-службе ведомства.

Как оказалось, участники лжеорганизации проводили лекции и беседы. Во время них выясняли, кто из пришедших платит кредиты, долги за ЖКХ или попросту недовольны размером пенсии. Пострадавших убеждали вступить в кооператив и приобрести так называемое «Удостоверение Советского человека». После этого их обещали освободить от всех выплат, а также увеличить пенсию.

Всего следователи обнаружили пятерых пострадавших от действий мошенников.