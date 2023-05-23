Без вести пропавшего 71-летнего пенсионера разыскивают в Ленобласти. Фото: vk.com/lizaalert_piter

В Ленобласти разыскивают без вести пропавшего 71-летнего мужчину. Родственники потерявшегося сообщили, что пенсионер покинул дом в поселке Вырица Гатчинского района днем 22 мая. Но спустя сутки его местоположение по-прежнему остается неизвестным. Об этом сообщили в официальном сообществе «ЛизыАлерт» ВКонтакте.

– Помогите найти человека! Возможна потеря памяти, – обратились к жителям региона волонтеры.

К тому же, как оказалось, у пропавшего пожилого мужчины может случиться дезориентация в пространстве. Среди особых примет на ориентировке указали рост в 170 сантиметров, худощавое телосложение, серые глаза и седого цвета волосы. К тому же, он носит усы. Как сообщили родственники пенсионера, из дома он ушел в сером свитере, брюках цвета хаки и черных галошах. К вечеру 23 мая ориентировки на потерявшегося уже разлетелись по всем соцсетям, а специалисты поисково-спасательного отряда выдвинулись на поиски мужчины.