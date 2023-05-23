Высокий сад из лип в горшках появятся на Исаакиевской площади в Петербурге

Высокий сад из лип в горшках появятся на Исаакиевской площади. Фото: Артем КИЛЬКИН

На месте автостоянки около Исаакиевского собора и одноименной площади в Петербурге появится новый регулярный сад. Там 23 мая рабочие высадили более 100 лип, формованных под куб и шар. Об этом «Комсомолке» рассказали в пресс-службе комитета по благоустройству города.

– Деревья создадут геометрически выверенную композицию, центром которой станет «Исаакий». Она будет органично встроена в расположившуюся в округе архитектуру, – уточнили в пресс-службе организации.

Кроме того, в комитете подчеркнули, что новый сад станет превосходным местом не только для отдыха, но и для «осмысления великого исторического наследия, к которому с большим трепетом относятся в Северной столице».

Кстати, в специальных горшочках – кадках – липы доживут до осени. Вокруг каждой из них высадят цветы. А когда три жарких месяца закончатся деревьями украсят набережные рек и каналов.