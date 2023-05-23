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НовостиПроисшествия23 мая 2023 20:18

Уголовное дело возбудили из-за упавших на 12-летнего мальчика металлических ворот в Ленобласти

Ребенка госпитализировали в местную больницу
Элеонора КУРЮМОВА
Уголовное дело возбудили из-за упавших на 12-летнего мальчика металлических ворот.

Уголовное дело возбудили из-за упавших на 12-летнего мальчика металлических ворот.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Уголовное дело о халатности возбудили следователи Ленобласти из-за незаконно установленных металлических футбольных ворот. Как оказалось, одним весенним днем тяжелая конструкция на спортивной площадке в деревне Кобралово упала на 12-летнего мальчика. Ударили жесткие перекладины ребенка по голове и так, по оценке медиков, причинили тяжкий вред здоровью. Подростка госпитализировали в Гатчинскую больницу. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета Ленобласти.

– В процессе благоустройства на спортплощадке незаконно установили тяжелый спортивный инвентарь, – уточнили в пресс-службе ведомства.

Как оказалось, ворота были плохо закреплены и попросту не выдержали нагрузки во время детской игры. Сейчас следователи устанавливают обстоятельства происшествия, Кроме того, они пытаются выяснить кто именно несет ответственность за безопасность эксплуатации злосчастной спортивной площадки.