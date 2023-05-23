Движение по Ленинскому проспекту ограничат на два месяца в Петербурге

Движение по Ленинскому проспекту ограничат на два месяца. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге продолжается активная фаза дорожных работ. Так, в Красносельском районе с 25 мая по 17 августа из-за замены покрытия ограничат движение по Ленинскому проспекту. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

– Работы также будут проводиться с 25 мая по 15 июля на участке от проспекта Героев до Маршала Жукова, – уточнили в пресс-службе правительства.

Кроме того, временно стеснят водителей и в Выборгском районе. Там будут восстанавливать Пироговскую набережную с 12 мая по 10 июля. Напомним, что до 10 июля дорожная спецтехника обосновалась от улицы Фокина до Академика Лебедева. К слову, в Красногвардейском районе две недели будут устанавливать светофоры на Заневском проспекте. А в Петродворцовом – до середины августа продлится реконструкция водопровода. Из-за этого движение транспорта изменится по нечетной стороне Портовой улицы в поселке Стрельна. Кстати, все ограничения можно узнать и уточнить на сайте ГАТИ.