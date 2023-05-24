Жесткое столкновение произошло между каршерингом и «Маздой» на улице Германа в Петербурге

Жесткое столкновение произошло между каршерингом и «Маздой». Фото: vk.com/spb_today

Во второй половине дня, 23 мая между белой «Маздой» и серым каршерингом «Хендай» произошло жесткое ДТП. У обеих машин из-за столкновения по косой оказались снесены бамперы. Как сообщили очевидцы, все отделались легким испугом, хотя в «корейце», вопреки серьезным повреждениям, не сработали подушки безопасности. Фото и видео с места происшествия появились в сообществе ВКонтакте «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург».

– За рулем белого автомобиля находился мужчина в возрасте, – уточнили свидетели происшествия в комментариях под постом.

Он на высокой скорости повернул на проспект Ветеранов с улицы Германа. Как оказалось, каршеринг в это время двигался по главной дороге. Не отчаявшийся водитель арендованной машины вместе с неравнодушными прохожими отбуксировал авто, чтобы не мешать другим участникам движения. В комментариях также появился и представитель фирмы-арендодателя. Он сообщил, что компании уже известно о происшествии, а сотрудники разбираются в деталях ДТП. Кроме того, специалист посоветовал, несмотря на стаж, соблюдать ПДД.