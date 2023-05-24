Доходы отелей Петербурга с начала года достигли 7,8 млрд рублей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Гостиничный бизнес Петербурге в первом квартале 2023 года побил все рекорды. Так, за несколько месяцев отели заработали на 1,5 миллиарда рублей больше, чем за аналогичный период 2019 года. Об этом со ссылкой на Росстат сообщил президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Сергей Шпилько.

– В наиболее «урожайные» месяцы доковидного периода удалось заработать не более 6,3 миллиардов, – сообщил государственный деятель во время выступления на круглом столе в ТАСС.

Он также подчеркнул, что Северной столице активно развивают новые туристические места, маршруты и пространства. Кроме того, ежегодно в городе проводят все больше мероприятий для гостей и жителей Петербурга.

К слову, он предложил создать в городе программы, благодаря которым туристы смогут совмещать «приятное с полезным». Наиболее ярким примером стало совмещение культурно-гастрономического отдыха с лечением или оздоровлением в санаториях.