Корову по имени Нева продали за 350 тысяч на аукционе племенных животных Ленобласти

В Ленобласти прошел Шестой аукцион племенных животных. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленобласти прошел Шестой аукцион племенных животных. На нем за 350 тысяч рублей продали корову по имени Нева. Кроме того, выставили на торги также быков, баранов, коз, и несколько видов птиц. Всего фермеры выставили 70 лотов и 81 животное. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

– Мы лидеры России в племенном животноводстве. Аукцион – возможность продемонстрировать лучших животных из лучших хозяйств, – уточнил заместитель председателя правительства Ленинградской области Олег Малащенко.

Он также добавил, что ежегодно регион отправляет в субъекты России около 5,5 тысяч голов высокопродуктивного стада. Так они улучшают свое поголовье и увеличивают объемы продукции. Кстати, в Ленобласти самая высокая доля племенного поголовья животных в России – 72 процента, при среднем показателе по стране в 12,5 процента.