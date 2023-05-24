Жара в плюс 25 градусов придет в Петербург 24 мая Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Лето еще не наступило, а погода в Санкт-Петербурге уже летняя. В среду, 24 мая 2023 года, в городе ожидается настоящая жара. Возможно, где-то на фоне знойной погоды пройдут небольшие дожди и грозы, но в основном будет очень солнечно. Об этом рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

- Сегодня синоптическая ситуация в атмосфере над Ленинградской областью будет формироваться в противоборстве гребня антициклона с запада и фронтального раздела, пролегающего по восточным районом региона. В Северной столице при переменной облачности обойдётся без дождей, а вот в восточной половине области пройдут кратковременные дожди, местами с грозами, - сообщил синоптик.

Днем в Петербурге воздух прогреется пока что до рекордных для этой весны 23-25 градусов, по Ленинградской области до плюс 26 градусов. Ветер северный 1-6 метров в секунду.

В четверг ближе к вечеру кратковременные дожди, днем вновь до плюс 24.