Путин выступит на ПМЭФ в очном формате

Песков сообщил об очном выступлении Путина на пленарной сессии ПМЭФ Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге летом вновь пройдет Петербургский международный экономический форум. Он намечен на 14-17 июня 2023 года. Известно, что мероприятие традиционно посетит президент страны Владимир Путин и выступит перед зрителями. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

- Да, готовится выступление, - подтвердил Песков выступление президента.

Владимир Путин не просто выступит с речью, но по традиции проведет дискуссию с собравшимися участниками форума.

Напомним, что ПСМЭФ - это крупнейший экономический форум страны. В этом году, как ранее говорил Путин, одной из ключевых на форуме станет тема рынка труда.

В Петербурге на время форума ожидается настоящий ажиотаж. Уже сейчас, по оценкам экспертов, все гостиницы и отели будут загружены на 100 процентов.