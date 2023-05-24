Главный синоптик Петербурга Колесов предупредил о резком похолодании в пятницу Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге только установилась летняя, очень теплая погода, как синоптики обещают резкое похолодание. Об этом горожан предупредил главный синоптик Северной столицы Александр Колесов. По его прогнозам похолодание придет в пятницу 26 мая и задержится на пару дней.

-Характер погоды начнет меняться вечером, и в ночь на пятницу ждем прохождение холодного атмосферного фронта с кратковременными дождями, местами с грозами, - отметил Колесов.

Так, 26 и 27 мая в Петербурге произойдет смена воздушной массы на более прохладную, поэтому эти дни в городе температура воздуха будет всего в пределах плюс 15-17 градусов. Это значит, что вновь надо доставать куртки и, возможно, даже свитера или кофты. Но с воскресения погода уже опять начнется исправляться и будет теплее.

Ну а сегодня, 24 мая, в городе до плюс 25 градусов и очень солнечно.