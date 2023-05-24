Крупную партию контрафактного сидра накрыла полиция в Ленинградской области

В Ленобласти полиция изъяла крупную партию контрафактного сидра / Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

В Ленобласти полиция изъяла крупную партию контрафактного сидра. Ее обнаружили сотрудники экономической полиции вместе со стражами порядка Волосовского района и специалистами Росалкогольрегулирования во время очередного рейда. Об этом 24 мая 2023 года сообщили в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

- Нелегальный товар хранился в производственных помещениях неподалеку от деревни Большое Тешково. В результате осмотра полицейские обнаружили почти 6 тысяч бутылок с алкогольным напитком сомнительного происхождения, - рассказали в полиции.

Известно, что помещение склада арендовала одна из оптовых торговых компаний. Во время проверки представители компании не смогли предоставить каких-либо документов на товар. В единой государственной информационной системе данная продукция также учтена не была.

Всю партию сидра отправили на экспертизу, после которой будет принято решение.