26 молодежных пространств Петербурга вошли в 300 лучших «Точек притяжения» России Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Санкт-Петербург стал одним из городов России с самыми лучшими молодежными пространствами. В топ-300 "Точек притяжения" вошли сразу 26 петербургских мест. Об этом 24 мая 2023 года рассказал вице-губернатор Северной столицы Борис Пиотровский.

- На первом месте 13 площадок нашего города: сразу три пространства ПРОСТО (на Карповке, Большом В.О. и Московском), Центр проектной деятельности молодежи «Башня Политех», Дом книги, ЦПКиО, Государственный музей политической истории России, молодежное пространство «ВЕКТОР», Санкт-Петербургский технический колледж управления и коммерции, Общественное пространство Флагшток, Дом молодежи «Квадрат», Центр деловой активности молодёжи «Измерение», AZIMUT СИТИ ОТЕЛЬ САНКТ- ПЕТЕРБУРГ, - сообщил вице-губернатор.

На втором месте снова оказался Петербург с пятью пространствами: Антикафе 12 комнат, GrowUp Санкт-Петербург, Артишок, Goneli Daily, The Event Hall.

Все в конкурсе приняли участие около 2 тысяч пространств со всей страны. За лучшие места проголосовали 95 тысяч человек.