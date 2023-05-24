Отчим насиловал падчерицу в течение 17 лет в Ленобласти

Отчим насиловал падчерицу в течение 17 лет в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Сотрудники полиции задержали мужчину, который подозревается в изнасиловании падчерицы. К полицейским обратилась 31-летняя петербурженка. Она сообщила, что отчим насиловал ее с четырех лет. Это продолжалось до 21 года. Об этом пишет АН «Оперативное прикрытие».

- Петербурженка рассказала о сексуальном рабстве. Спустя много лет она решила заявить на своего отчима. Мужчину из Ленобласти задержали, не него возбудили уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера, - рассказал источник.

Сообщается, что насильник издевался над жертвой с 1995 по 2012 год. Все происходило в селе Русско-Высоцкое Ломоносовского района. Сейчас подозреваемому 57 лет. Он живет в Волосовском районе и зарегистрирован как самозанятый. Его поместили в изолятор временного содержания. Расследование уголовного дела продолжается.