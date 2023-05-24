Беглов поздравил жителей Петербурга с Днем славянской письменности и культуры

Поздравление губернатора Александра Беглова с Днем славянской письменности и культуры Фото: Олег ЗОЛОТО

24 мая отмечается День славянской письменности и культуры. С этим праздником жителей Санкт-Петербурга поздравил губернатор Александр Беглов. Праздник отмечается в память о святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия, которые создали славянскую азбуку и положивших начало нашей литературе.

- У истоков нашей книжной культуры стояла Русская Православная Церковь. Древние книги, созданные летописцами в монастырях, сохранили память о веках нашей истории, о князьях и воинах, о нашествиях врагов, победах наших предков, - отметил Беглов.

По традиции праздник в Петербурге отмечается выступлением хоров в самых красивых местах города. Так, 24 мая ветераны и студенты, а также учащиеся школ искусств выступят в Михайловском саду. Концерт будет посвящен 320-летию со дня основания Санкт-Петербурга и 150-летию со дня рождения Сергея Рахманинова.

Напомним, что в будущие выходные Петербург отметит юбилей. В честь этого в городе пройдет более 200 праздничных мероприятий. День завершится масштабным огненным шоу на Петропавловской крепости. Метро будет работать круглосуточно.