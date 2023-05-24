Новым уполномоченным по защите прав предпринимателей в Петербурга назначен Валерий Калугин / Фото: Смольный

В Санкт-Петербурге сменился уполномоченный по защите прав предпринимателей. Ранее эту должность около 10 лет занимал Александр Абросимов. В среду, 24 мая 2023 года, на заседании Законодательного собрания города депутаты согласовали новую кандидатуру на должность - Валерия Калугина. Об этом рассказал спикер парламента Александр Бельский.

- Благодарю Александра Васильевича за эффективную работу на благо города. Познакомились мы давно, когда я был бизнесменом. Поэтому могу оценить его деятельность и с точки зрения предпринимателя, и как представитель власти. Александр Абросимов – уникальный человек, всегда отстаивал интересы бизнес-сообщества, - отметил Бельский.

Парламентарий выразил уверенность, что Калугин также будет активно и продуктивно взаимодействовать с предпринимателями и парламентом.

Валерий Калугин с апреля 2020 года занимал пост руководителя администрации губернатора Петербурга. До этого был председателем комитета имущественных отношений города.