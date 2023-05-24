Двухлетняя девочка проглотила магнит в Петербурге

Двухлетняя девочка проглотила магнит в Парголово. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Двухлетняя девочка попала в больницу из-за того, что проглотила магнит. Все произошло утром 24 мая. Ребенка экстренно доставили на обследование. Об этом пишет АН «Оперативное прикрытие».

- Мама малышки вызвала медиков в квартиру на Береговой улице. Она не уверена, что девочка все-таки проглотила магнит от игрушки. Женщина просто не смогла его найти и предположила, - рассказал источник.

Сейчас ребенок проходит обследование. О ее состоянии не сообщается, но вероятно, с ней все хорошо, ухудшения самочувствия нет. Врачи выясняют, действительно ли малышка проглотила магнит. И, если это подтвердится, примут необходимые меры.

Напомним, накануне в полицию обратилась женщина, которая рассказала, что 17 лет ее насиловал отчим. Мужчину задержали, проводится расследование.