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НовостиПроисшествия24 мая 2023 8:22

Уголовное дело на ребенка, столкнувшего на дорогу 11-летнего мальчика, возбудили в Ленобласти

Школьника обвиняют в покушении на убийство
Анастасия НУРАДИЛОВА
Школьника обвиняют в покушении на убийство.

Школьника обвиняют в покушении на убийство.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Под Петербургом возбудили уголовное дело на 11-летнего мальчика, который 23 мая столкнул под колеса автомобиля своего сверстника. Школьники вместе катались на велосипеде по автодороге Гостилицы-Гора Колокольня. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- Мальчик от толчка потерял равновесие, выехал на дорогу и столкнулся с машиной «Хендай Солярис», за рулем которой была 35-летняя женщина, работающая преподавателем в доме-интернате, - сообщили в региональном ведомстве.

Школьник с множественными переломами попал в больницу. Врачи оценили его состояние как тяжелое. На его друга, который столкнул сверстника, возбудили уголовное дело по статье «покушение на убийство». Сотрудники правоохранительных органов выяснят, почему мальчик так поступил.