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НовостиПроисшествия24 мая 2023 8:33

Продавец ночного магазина изнасиловал женщину в Петербурге

Полиция задержала по подозрению 29-летнего мигранта
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
В Парголово проверяют заявление об изнасиловании

В Парголово проверяют заявление об изнасиловании

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге полиция проверяет заявление об изнасиловании. Рано утром 24 мая 2023 года в правоохранительные органы Выборгского района обратилась женщина, которая рассказала, что ее изнасиловал продавец ночного магазина в Парголово. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- В 5:17 женщина обратилась в правоохранительные органы с сообщением о тяжком преступлении. По ее словам, над ней надругался продавец круглосуточного продуктового магазина, расположенного на Заречной улице, - рассказал источник.

Стражи порядка прибыли в указанный магазин, где по подозрению в совершении преступления задержали 29-летнего мигранта, работающего там продавцом. На данный момент он находится в отделении полиции для проверки.

Пострадавшую женщину отправили в Елизаветинскую больницу для обследования и подтверждения ее заявления.