Мигрант напал на таксиста и отобрал у него автомобиль в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Сотрудники полиции задержали мигранта, который напал на таксиста вечером 23 мая в Петербурге. Все произошло на автозаправке на проспекте Руставели. Преступник угрожал водителю ножом, а потом отобрал машину и быстро уехал на ней. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- Спустя час наряд Госавтоинспекции обнаружил угнанный автомобиль разбитым в Пискаревском парке, - рассказали в пресс-службе регионального ведомства.

В этом же парке около восьми часов вечера по горячим следам задержали подозреваемого. Им оказался 34-летний безработный мужчина, гражданин иностранного государства. На него возбудили уголовное дело по статье «разбой». Злоумышленника доставили в отдел полиции. Скоро будет решен вопрос о выборе меры пресечения. Расследование тем временем продолжается.