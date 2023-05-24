Маткапитал в Петербурге разрешат использовать для газификации жилья

В Петербурге маткапитал разрешат использовать для газификации жилья Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге материнский капитал разрешат использовать для газификации жилья. Проект закона одобрили депутаты Законодательного собрания Северной столицы во время заседания, прошедшего 24 мая 2023 года. Поддержал инициативу и губернатор города Александр Беглов, рассказал парламентарий Денис Четырбок.

- В настоящее время в рамках госпрограммы по газификации трубу с газом бесплатно подводят к границам земельного участка, а вот выполнять работы по разводке внутри участка и в самом доме, равно как и покупать необходимое газовое оборудование, гражданам приходится самостоятельно. И здесь, уверены депутаты, региональный маткапитал может оказаться очень кстати, - отметил депутат.

Затраты на газификацию могут составить порядка 200 тысяч рублей. Это существенная сумма для семей, особенно молодых. Поэтому депутаты приняли решение дать возможность семьям распоряжаться материнским капиталом для благоустройства жилья.