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НовостиПроисшествия24 мая 2023 9:16

Три трупа нашли во Всеволожском районе Ленинградской области

Одного погибшего обнаружили речки в районе поселка Лесное
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Три трупа нашли во Всеволожском районе Ленобласти за сутки

Три трупа нашли во Всеволожском районе Ленобласти за сутки

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Во Всеволожском районе Ленинградской области за сутки нашли три трупа. Все произошло 23 мая 2023 года. Об этом пишет "Мойка78".

- Три трупа обнаружили во Всеволожском районе Ленобласти за сутки. Двоих нашли на улице, еще один погиб во время пожара, - пишет издание.

Так, житель деревни Мяглово нашел тело мужчины в канаве возле остановки общественного транспорта. На место прибыли сотрудники полиции и осмотрели труп. На вид погибшему было порядка 40-50 лет. На теле были синяки, а череп проломлен.

Второй труп нашли у речки в районе поселка Лесное. Судя по тому, что тело начало уже гнить, оно пролежало там несколько дней.

Третим погибшим стал 69-летний мужчина. Его тело нашли после пожара в деревянном доме в садоводстве "Грузино-4".

По всем фактам проводится проверка, материалы переданы в СК РФ по Ленобласти.