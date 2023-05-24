Женщину задержали за попытку убийства пятилетнего сына в Петербурге

В Московском районе полицейские задержали находящуюся в федеральном розыске Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге полиция задержала женщину, которая пыталась убить своего пятилетнего ребенка. Трагедия произошла еще 4 января 2023 года, однако после этого подозреваемая скрылась. Ее задержали 23 мая в аэропорту Пулково, которая она пыталась покинуть страну. Об этом рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

- 4 января этого года обвиняемая, находясь на льду реки Невы напротив дома 55 по набережной Макарова при попытке суицида совершила покушение на причинение смерти своему сыну 2018 года рождения, - рассказали в полиции.

Задержанная - 26-летняя гражданка одного из среднеазиатских государств. Она находилась в федеральном розыске по статье о покушении на убийство.

На данный момент подозреваемая доставлена в отдел полиции, сообщено инициатору розыска.