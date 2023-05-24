Матроса ограбили на 8,5 тысяч долларов на Лиговском проспекте в Петербурге

Полицией Петербурга задержаны все участники разбоя на Лиговке Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге матрос стал жертвой грабителей. Трое налетчиков напали на него на Лиговском проспекте и отобрали сумку, в которой находились 8,5 тысяч долларов США. Об этом 24 мая 2023 года рассказали в главном управлении МВД по Северной столице и Ленинградской области.

- Вечером 18 мая в полицию Московского района обратился 29-летний матрос коммерческой компании, который сообщил о том, что подвергся нападению на Лиговском проспекте. Он пояснил, что трое незнакомцев стали угрожать ему пистолетом, ударили по голове и отобрали сумку с деньгам, - рассказали в полиции.

По факту ограбления было возбуждено уголовное дело. В тот же день оперативники задержали у дома 79 по Гражданскому проспекту двоих парней 18 и 22 лет. У одного изъяли травматический пистолет "Гроза". 23 мая полиция задержала третьего нападавшего у дома 113/1 по улице Бабушкина. Все сейчас находятся под стражей.