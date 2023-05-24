СК возбудил уголовное дело после гибели двухлетнего мальчика, выпавшего из окна в Петербурге

В Санкт-Петербурге следователи устанавливают обстоятельства гибели ребенка в результате выпадения из окна Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели двухлетнего мальчика, выпавшего из окна дома в Приморском районе города. Трагедия произошла 21 мая 2023 года на Богатырском проспекте. Подробности рассказали в ведомстве.

- 21 мая из из окна квартиры, расположенной на 3 этаже одного из домов по Богатырскому проспекту, из-за недосмотра местного жителя выпал его сын 2021 года рождения, - рассказали в комитете.

После падения малыш был еще жив и его экстренно госпитализировали в больницу. Однако на следующий день он скончался от полученных травм.

На данный момент следователи комитета проводят проверку и устанавливают все детали произошедшей трагедии.

Следственный комитет напоминает о том, что нельзя оставлять детей одних без присмотра рядом с открытыми окнами, тем более, если они оборудованы москитными сетками.