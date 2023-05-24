В Петербурге мигрант похитил бывшую возлюбленную из-за отказа вернуть отношения

Полицейские услышали женские крики, доносившееся из машины. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Мужчина в Петербурге отчаянно пытался наладить отношения со своей возлюбленной. Девушка игнорировала все просьбы и ухаживания бывшего молодого человека, и тогда он решился на рискованный шаг. Вместе с другом они похитили девушку, но сотрудники полиции вовремя среагировали. Все произошло около семи часов вечера 22 мая.

- Из машины на Дунайском проспекте доносились женские крики о помощи, полицейские объявили план «Перехват» и остановили автомобиль злоумышленников на Пулковском шоссе. В машине было двое мужчин и их пленница, - говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Женщина раньше жила с 25-летним мигрантом, но потом приняла решение расстаться. Только мужчина ее не понял и старался вернуть. Возбуждено уголовное дело по статье «похищение человека». Влюбленного вместе с другом задержали.