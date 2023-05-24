Тюрьму «Кресты» в Петербурге выставят на торги Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге комплекс зданий легендарной тюрьмы "Кресты" передали в собственность акционерному обществу "ДОМ.РФ". А те, в свою очередь, готовят комплекс к продаже на торгах. Об этом 24 мая 2023 года сообщили в пресс-службе общества.

- В настоящее время ведутся работы по подготовке объекта к реализации на торгах. Сроки, состав лота, формат и условия проведения торговой процедуры будут определены позднее, - рассказали в пресс-службе.

Напомним, что "Кресты" пустуют с 2017 года. Теперь содержание подозреваемых под следствием, а также заключение преступников проходит в "Крестах-2", которые находятся в Колпино.

"Кресты", несмотря на то, что являлись изолятором, являются частью истории города, а также обладают уникальной архитектурой. Планируется, что после продажи комплекс вернут в городскую жизнь и адаптируют его под туристическую инфраструктуру.