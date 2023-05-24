Популяция ласок, белок и зайцев-беляков увеличилась в Петербурге

В Петербурге стало больше ласок, белок и зайцев-беляков Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге специалисты комитета по природопользованию подвели итоги зимних маршрутных учетов охотничьих видов животных и пришли к выводу, что в городе увеличилась популяция ласок, белок и зайцев-беляков. Такие наблюдения проводятся в городе с 2018 года. Об этом 24 мая 2023 года рассказали в Смольном.

- Специалист, двигаясь зимой по маршруту, проложенному в местах обитания диких животных, регистрирует их следы, пересекающие маршрут. Такие исследования проходят после снегопадов, когда следы более отчетливо видны, - рассказали в комитете.

За минувшую зиму специалисты обследовали 24 маршрута, общая протяженность которых составила почти 200 километров.

Так, эксперты пришли к выводу, что в Петербурге стало больше лосей и кабанов - каждого вида по 32 особи. Было насчитано также порядка 300 особей белок, около 54 особей ласки и до 120 особей зайцев-беляков. Отмечается, что также стали попадаться следы косуль, лис, куниц, горностаев и редких птиц - глухари, тетерева и рябчики.