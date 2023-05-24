Машины премиум-класса эвакуировали с платных парковок из-за отсутствия номеров в Петербурге

Автомобили премиум-класса эвакуировали с платных парковок из-за отсутствия номеров в Петербурге. Фото: Комитет по транспорту

Сотрудники комитета по транспорту Петербурга провели рейд по выявлению водителей, которые нарушают правила платной парковки. На специализированную штраф-стоянку вывезли более 30 машин. Многие из них – автомобили премиум-класса. Но специалисты не берутся утверждать, что это закономерность. Об этом рассказали в ведомстве 24 мая.

- На всех водителей составлены протоколы об административных правонарушениях, а также вынесены постановления по делам об административных правонарушениях. В настоящее время со специализированной стоянки не забрали две машины, - сообщили в ведомстве.

Большинство нарушителей нашли в центре Петербурга. Теперь им придется сначала обратиться в комитет и получить постановление, а затем поехать на стоянку за своей машиной и заплатить штраф. К счастью, автомобили выдают водителям в течение пять минут. Платить за перемещение и хранение машины в этом случае не придется. А вот штрафа не избежать – он составит 3000 рублей.