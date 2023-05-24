Десять летних кафе незаконно открылись в Петербурге с начала сезона. Фото: Пресс-служба Смольного

Заведения общепита в Петербурге незаконно открывают летние веранды. Сотрудники комитета по контролю за имуществом Петербурга выявили несколько нарушителей. В ведомстве рассказали, что кафе и рестораны должны получать разрешения на размещение выносных столиков. Однако делают это не все.

- С начала года заведения освободили уже десять участков, которые изначально заняли для летних кафе нелегально, - сообщили в комитете.

С конца прошлой недели специалисты выявили пять нарушителей. Заведения общепита незаконно установили две крытые террасы и три открытые веранды. Всю уличную мебель у собственников кафе и ресторанов отобрали. На склад временного хранения отправили более 50 столов и стульев.

В комитет обращаются пешеходы. По их словам, мебель мешает ходить по улицам. Столы и стулья затрудняют движение, создают препятствия для прохода людей с колясками и инвалидными креслами, проезда тротуароуборочной техники.

Напомним, летние террасы работают в Петербурге с 16 апреля по 15 октября.