Станцию метро «Пионерская» в Петербурге обнесли забором перед закрытием на ремонт / Фото: Комитет по транспорту

Летом 2023 года еще одна станция метрополитена Санкт-Петербурга закроется на ремонт. На этот раз горожанам придется временно обходиться без станции "Пионерская" на синей ветке подземки. Ее закроют 24 июня, однако наземное здание вестибюля уже обнесли забором. Об этом сообщили в комитете по транспорту Северной столицы.

- Станция закроется на краткосрочный ремонт с 24 июня. На это время транспортное обслуживание пассажиров будут осуществлять 28 маршрутов наземного транспорта. Разработана комплексная схема перевозок, - рассказали в комитете.

У здания метрополитена на данный момент повреждены железобетонные плиты перекрытий в зоне турникетов, а также непосредственно над механизмами приводов эскалаторов. Специалисты отмечают разрушения бетона и коррозию арматурного каркаса. Это является не только некрасивым визуально, но и опасным для жизни и здоровья пассажиров.