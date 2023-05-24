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НовостиПроисшествия24 мая 2023 12:10

Уголовное дело возбудили после крушения мотопараплана в Гатчине

В результате падения летательного аппарата погибли два человека
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
По факту крушения моторного летательного аппарата в Ленинградской области возбуждено уголовное дело

По факту крушения моторного летательного аппарата в Ленинградской области возбуждено уголовное дело

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Следственный комитет возбудил уголовное дело после крушения мотопараплана в Гатчине Ленинградской области. Трагедия произошла 23 мая 2023 года, когда два человека проводили любительский полет. Оба погибли на месте падения летательного аппарата. Об этом сообщили в ведомстве.

- 23 мая 2023 года при выполнении любительского полета на территории города Гатчина Ленинградской области потерпел крушение моторный летательный аппарат (аэрошют), - рассказали в комитете.

В результате крушения погибли 50-летний пилот мотопараплана, а также его 53-летний пассажир. Они разбились насмерть при падении на землю.

По факту трагического крушения следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ - нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц. Сейчас по делу назначены экспертизы и проводятся проверки.