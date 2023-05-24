МЧС предупредило о дожде, грозах и ветре в Петербурге 25 мая. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Ухудшение погодных условий ожидается в Петербурге 25 мая. В городе прогнозируют дождь. В некоторых районах будет гроза. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного со ссылкой на ГУ МЧС России по Петербургу и информацию ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

- 25 мая в Санкт-Петербурге местами ожидается дождь, местами с грозой, при грозе усиление ветра порывами 15 метров в секунду, - говорится в сообщении регионального ведомства.

При этом сегодня, 24 мая, в Северной столице воздух прогреется до 25 градусов со знаком плюс. О жаре в Петербурге и Ленобласти предупредил синоптик Михаил Леус. По его словам, это пока рекордный показатель для этой весны. Но все-таки кое-где могут пойти дожди и загреметь грозы. Однако это не сильно омрачит приятную погоду.