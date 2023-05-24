Свертки с наркотиками нашли в желудках у пассажиров Пулково

У пассажиров Пулково нашли в желудках свертки с наркотиками / Фото: УТ МВД по СЗФО

В аэропорту Санкт-Петербурга Пулково задержали двух мужчин, которые пытались провести в своих желудках свертки с наркотиками. Сотрудники транспортной полиции получили оперативную информацию о том, что жители Красноярского края 40 и 47 лет, которые собираются улететь на родину, подозреваются в незаконном обороте наркотических средств. Об этом 24 мая 2023 года сообщили в управлении на транспорте МВД по Северо-Западу.

- При личном досмотре мужчины заметно нервничали, однако каких-либо запрещенных веществ при них обнаружено не было. Тогда полицейские доставили подозреваемых в больнице, где во время осмотра с помощью рентгена в их желудках обнаружили свертки, - рассказали в полиции.

В желудке одного было пять свертков, у второго - шесть. Их изъяли, а экспертиза показала, что в свертках находились наркотики общей массой около 234 граммов.

По предварительным данным, мужчины купили наркотики в Петербурге и решили отвезти на родину для продажи. Для этого они решили проглотить нелегальный груз. По факту возбуждено уголовное дело.