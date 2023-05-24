Почти 30 тысяч бюджетных мест выделили для абитуриентов в вузах Петербурга. Фото: Олег ЗОЛОТО

Председатель комитета по науке и высшей школе в Петербурге Андрей Максимов на пресс-конференции ТАСС рассказал об особенностях приемной компании этого года. Абитуриентам и их родителям разъяснили правила приема в высшие учебные заведения.

- Подать документы можно будет и лично, и по почте, и через портал «Поступление в вуз онлайн», который в этом году усовершенствовали. В этот раз можно будет, не сдавая оригинал, поставить напротив желаемого направления определенный знак, и это будет учитываться, - отметил глава региона.

Известно, что в учебных заведениях выделили 29,5 тысяч бюджетных мест для абитуриентов бакалавриата. Это на 610 мест больше, чем в прошлом году. Места на магистратуре в это количество не входят. Каждый выпускник школы сможет подать заявления в пять вузов по пяти направлениям в каждом. При подаче оригинала в этот раз не потребуется согласие о зачислении.