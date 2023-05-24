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НовостиПроисшествия24 мая 2023 13:04

Два человека пострадали в массовом ДТП на улице Руставели в Петербурге

Их госпитализировали в больницу
Анастасия НУРАДИЛОВА
Два человека пострадали в массовом ДТП на улице Руставели в Петербурге.

Два человека пострадали в массовом ДТП на улице Руставели в Петербурге.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Жуткая авария произошла в Калининском районе Петербурга утром 24 мая. В дорожно-транспортном происшествии на улице Руставели пострадали два человека. Их госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- Водитель «Джили» столкнулся с трактором, который стоял на светофоре, и автомобилем «Шкода Октавия», за рулем которого находилась женщина, - говорится в сообщении ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Трактор в итоге влетел еще и в машину «Шкода Карок». В ДТП пострадали водитель и 22-летняя пассажир автомобиля «Джили». Полицейские проводят проверку и устанавливают детали случившегося. Личности пострадавших пока не установлены.