Девятилетний мальчик серьезно пострадал во время гонок на картинге в Петербурге

Девятилетний мальчик серьезно пострадал на картинге в Петербурге / Фото: Прокуратура СПб

В Санкт-Петербурге девятилетний мальчик серьезно пострадал на картинге. Ребенок гонял на машинке и попал в аварию, врезавшись в отбойник. В итоге маленькому гонщику потребовалась госпитализация. Об этом 24 мая 2023 года рассказали в прокуратуре города.

- Прокуратура проводит проверку в связи с инцидентом, произошедшим с несовершеннолетним в картинг-клубе, расположенном на проспекте Энергетиков, - рассказали в ведомстве.

Судя по видео, опубликованном прокуратурой, мальчик не справился с управлением на повороте и на скорости врезался в отбойник на трассе. При этом ребенок сильно ударился головой непосредственно о сам карт. Вполне вероятно, что мальчик был плохо пристегнут в машинке.

На данный момент проводится проверка и будет дана оценка соблюдению требований законодательства о несовершеннолетних, а также безопасности оказываемых услуг для жизни и здоровья людей.