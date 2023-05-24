Зацепер ради селфи проехал весь маршрут на подножке «Рускеальского экспресса» в Карелии

Зацепер ради селфи проехал весь маршрут на «Рускеальском экспрессе» в Карелии. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Бесстрашного зацепера нашли сотрудники полиции на станции Горного парка «Рускеала» в Карелии. Мужчина проехал на «Рускеальском экспрессе» на подножке одного из вагонов. Сотрудники задержали его и установили личность нарушителя. Им оказался 46-летний житель Петербурга.

- Нарушитель стал зацепером ради красивого и зрелищного селфи. Но он не подумал о последствиях, - рассказали в пресс-службе региональной транспортной полиции.

Специалисты провели с мужчиной профилактическую беседу о том, что нельзя вмешиваться в работу железнодорожного транспорта и ездить на поездах таким опасным способом. Это может стать причиной несчастных случаев.

На хулигана составили административный протокол о нарушении правил поведения. Он выплатит штраф от двух до четырех тысяч рублей.