Филипп Киркоров не успел построить торговый комплекс в Ленобласти в запланированные сроки. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Сроки строительства торгового комплекса в Новосаратовке, совладельцем которого является Филипп Киркоров, перенесли. О том, что здание появится во Всеволожском районе, стало известно на Петербургском международном экономическом форуме в прошлом году. Сейчас ТРК находится на этапе проектирования. Об этом пишет «Коммерсантъ».

- Почти год назад звезда эстрады обещал построить объект стоимостью 1,7 миллиардов рублей за 14 месяцев, то есть в августе 2023 года. Эксперты по-прежнему называют такие сроки нереалистичными, - напомнили в издании.

В пресс-службе строительного блока областной администрации рассказали, что за разрешением на строительство пока никто не обращался. Напомним, шоумен собирался назвать торгово-развлекательный комплекс «Звездой». Это совместный проект с бизнесменом Михаилом Баракиным.