Новая зарядная станция для электромобилей открылась около ТЦ в Петербурге. Фото: MALLTECH

Около торгово-развлекательного центра «Лето» появилась новая зарядная станция для электромобилей. На парковке около здания 23 мая ее открыл оператор PUNKT E. Об этом сообщили в пресс-службе компании MALLTECH, которой принадлежит ТРК.

- Станция оборудована двумя типами разъемов - европейским CCS 2 и японским CHAdeMO, через которые можно зарядить все модели электромобилей, имеющиеся в России, - говорится в сообщении.

Автолюбителям сообщили, что зарядная станция для электромобилей на парковке торгового центра работает круглосуточно. Она находится рядом с первым входом. Сейчас в Северной столице зарядить машины можно на более, чем 50 специальных станциях.