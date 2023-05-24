Центр авиационного приборостроения построят в Петербурге

Центр авиационного приборостроения построят на Мебельной улице в Петербурге. Фото: t.me/polyakov_kv

Национальный центр авиационного приборостроения появится в Петербурге. В проекте создания на условиях софинансирования примет участие Фонд развития промышленности. Об этом рассказал вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков, который накануне посетил АО «Навигатор».

- Предприятие активно развивается. Город, в свою очередь, готов поощрять техническое перевооружение и модернизацию компаний, которые преодолевают зависимость от иностранных технологий, - отметил Кирилл Поляков.

Для строительства центра уже выбрали земельный участок. Сейчас специалисты завершают процесс доработки градостроительной документации. После появления в Северной столице еще одной площадки по производству высокотехнологичной продукции, образуются новые рабочие места.