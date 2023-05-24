Школу с двумя бассейнами на 825 учеников построят в Парголово. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Новые социальные объекты появятся в двух районах Петербурга. В Невском районе построят детский сад на 110 мест, а в Парголово – школу для 825 учеников. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного 24 мая.

- Детский сад на 110 мест с бассейном появится в Невском районе на Русановской улице, участок 7. Здание общей площадью почти две тысячи квадратных метров рассчитано на пять групп, - говорится в сообщении ведомства.

Школу общей площадью 19,6 тысяч квадратных метров возведут на улице Архитектора Белова в Парголово. Там будут учиться 33 класса: всего 825 детей. Для них обустроят столовую на 450 мест, актовый зал на 400 мест, два бассейна и два спортивных зала.

Госстройнадзор Петербурга уже выдал разрешение на строительство учреждений образования. Здания возведут в рамках адресной инвестиционной программы Петербурга.