Второй скоростной катамаран для поездок в Кронштадт спустили на воду в Петербурге. Фото: Пресс-служба Смольного

На Средне-Невском судостроительном заводе прошел торжественный спуск на воду второго скоростного катамарана проекта «Котлин». Он будет передвигаться по маршруту из Петербурга в Кронштадт. Об этом 24 мая рассказали в пресс-службе «Остров фортов».

- Очень символично, что спуск на воду катамарана с таким красивым именем – «Форт Петр I» - происходит накануне 320-летнего юбилея Санкт-Петербурга. Обновление пассажирского флота важно не только для водного туризма города на Неве, но для всего Северо-Запада России, - отметила заместитель полномочного представителя президента России в СЗФО Любовь Совершаева.

Известно, что «Форт Петр I» стал вторым из серии шести скоростных катамаранов. Строительство судна началось весной прошлого года по заказу компании «Нева Тревел».

Напомним, в 2021 году возобновилось водное сообщение между Петербургом и Кронштадтом. В прошлом году на этом транспорте прокатились более 56 тысяч пассажиров. В этом сезоне показатель может стать больше. По прогнозам специалистов – пассажиропоток составит 80 тысяч человек.