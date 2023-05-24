Суд Петербурга снова рассмотрит коллективный иск против программы КРТ

Суд Петербурга снова рассмотрит иск против КРТ. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Третий кассационный суд отменил ранее принятый акт о прекращении производства против реновации. Напомним, летом прошлого года жители города подали коллективный иск против программы КРТ (Комплексного расселения территорий). Сейчас дело вновь направили на рассмотрение в ведомство первой инстанции. Об этом группа активистов сообщила в телеграм-канале «Иск против КРТ».

– Благодарим всех, кто пришел в заседание! Судей впечатлило количество посетивших слушание человек, поэтому они уделили нам максимальное внимание, – отметили авторы канала.

К слову, программу реновации поддержали 36 парламентариев ЗакСа, только 11 высказались против. По ней в городе планировали расселять «хрущевки» – дома, построенные с 1957 по 1970-е годы. Противники программы считают, что под снос попадут абсолютно все дома. Даже те, у которых еще не истек срок эксплуатации.