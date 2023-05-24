Путин присвоил петербургскому Горному университету имя Екатерины II. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Президент РФ Владимир Путин в среду, 24 мая подписал указ о присвоении Горному университету в Петербурге «почетного наименования». Теперь высшее учебное заведение будет носить имя российской императрицы Екатерины Великой. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

– Присвоить образовательному учреждению почетное наименование, а также впредь именовать его «Санкт-Петербургский горный университет императрицы Екатерины II», – говорится в тексте опубликованного на сайте Кремля документа.

К слову, великое имя императрицы уже официально используется учащимися универсантами, поскольку указ вступил в силу с момента его подписания. Кстати, за последние 30 лет учреждение переименовывали уже шесть раз. Предшествующее название заведению присвоили в 2016 году. А в 1992 году образовательное учреждение нарекли «Петербургским государственным горным институтом имени Г. В. Плеханова».